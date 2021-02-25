Kahramankazan'da yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.
Suriye uyruklu ailenin 4 çocuklarıyla birlikte oturduğu evdeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Kaynak: AA
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