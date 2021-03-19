Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa'da 4092 şehidin hatırasını yaşatmak adına zaferin 106. yıl dönümünde hatıra ormanı oluşturdu.

Birinci Dünya Savaşı'nın en kritik mücadelelerinden birinin yaşandığı Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren şehir olan Bursa'da, ecdadın hatıraları yaşatılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 4092 şehidin ismini ölümsüzleştirmek için zaferin 106. yıl dönümünde Mudanya ilçesinde Balabancık köyü yakınlarında hatıra ormanı oluşturdu. Hatıra ormanına fidan dikimi için düzenlenen törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, emniyet ve komuta kademesi, il ve ilçe yöneticileri ile köylüler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zaferin 106'ıncı yılında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı marifetiyle Çanakkale'de en fazla şehit veren Bursa'ya yaraşır şekilde bir hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi. 4092 şehit anısına 4092 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Başkan Aktaş, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' diyerek nice seferlere çıkan ve zaferler elde eden bir ecdadın torunları olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmetle anan Başkan Aktaş, "Bizler askerine, polisine, emniyet teşkilatına, güvenlik güçlerine her zaman sahip çıkmış bir milletiz. Saygıda ve hürmette kusur etmeyiz. Küçük yaşlardan itibaren askere gidip şehit ya da gazi olma düstüruyla yetiştirilen insanlarız. Bu duyguyu bizden başka hiçbir millette göremezsiniz. Bu yüzden birlik ve beraberliğimizi taçlandırmak ve ebedi devam ettirmek en önemli görevimizdir. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Zor sürece rağmen devletimiz hızını kesmeden yoluna devam ediyor. Geçmişte ve son dönemde terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum. 4092 şehidimiz için bir almanak oluşturmayı planlıyoruz. En kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ise, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünde anlamlı bir çalışma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Genç yaşlarında şehit olan 4092 Bursalı askerin anısını yaşatmak için fidanların toprakla buluşturulduğunu anlatan Akın, projenin paydaşı olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bursa Valisi Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindekilerle birlikte fidan dikti. - BURSA