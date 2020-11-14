Son dakika haber! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı - Son Dakika

Son dakika haber! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı

14.11.2020 10:09
Son dakika haber! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü dolandırıcıların, "Okullarda Kovid-19 Hijyen Kampanyası" şeklindeki yeni yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü dolandırıcıların, "Okullarda Kovid-19 Hijyen Kampanyası" şeklindeki yeni yöntemine karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, cep telefonu üzerinden esnaf ve vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin, kendilerini sözde sağlık müdürlüğü yetkilisi olarak tanıttığı vatandaşlardan, "Okullarda Kovid-19 Hijyen Kampanyası" adı altında para talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, dolandırıcıların gündemi takip ederek yeni yöntemler uyguladıkları, her türlü ikna ve kandırma yolunu tercih ettikleri ifade edildi.

Öte yandan, son günlerde vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajların atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajlar geldiği, örneğin 'Pandemi destek ücreti almak için başvuru', 'Uygun kredi ister misin?', 'Bir ödül kazandınız.', 'Alışveriş çeki kazandınız.', 'Çok şanslısınız.' gibi kısa mesajlar yoluyla linkler yollandığı, bu tip mesajlardaki linklere girilmemesi, linklere girildiği an cep telefonuna zarar verildiği, bu yolla rehberdeki kişilere toplu mesaj atılarak mağduriyet yaşatıldığı, bu mesajlara cevap vererek TC numarası, banka kart numarası gibi özel bilgilerin paylaşılmaması, internetten yapılmak istenen alışveriş için karşı taraf ile görüşme sonucu verilen hesaba yatırılan kaparolar sonucu mağduriyetler yaşandığı, sosyal medyadan 'Alışveriş çeki kazandınız' şeklinde gelen mesajlara inanıp kart numarasının verilerek mağduriyet yaşandığı, ayrıca kişilerin cep telefonlarına, 'Eski bir evde tarihi sarı liralar bulundu, bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?' gibi mesajlar geldiği, bu tip mesajlara itibar edilmemesi, vatandaşların zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları önemle duyurulur."

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyarı - Son Dakika


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