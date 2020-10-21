Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
21.10.2020 15:20
Gelen son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı. Alevler, havadan helikopter desteğiyle söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü.
Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 1 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.
- Kahramanmaraş
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