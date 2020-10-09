Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

09.10.2020 21:07
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 115 şüpheli 89 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 115 şüpheli 89 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden polis, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık veren polis, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçları takip edilip, çok sayıda adrese de baskın yapıldı.

Son bir ay içinde yapılan çalışmalarla, havaya ateş eden 18 kişi suçüstü, üzerinde, ikametinde ve aracında silah ele geçirilen 88 kişi, icrai rezalet yaparken silah teşhir eden 5 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 4 kişi yakalandı. Toplamda 115 kişiden 28'i ruhsatsız 38 adet tabanca, 31 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan 2 gündür haber alınamıyor Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasında 4 çocuktan 2 gündür haber alınamıyor         
20:31
Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi Köpekten kaçarken arabanın çarptığı Yusuf, feci şekilde can verdi         
19:39
İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan UEFA'ya mektup: Maçların seyircili oynanmasını istemiyoruz         
19:32
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım         
16:47
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 21:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 115 kişiye adli ve idari işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei