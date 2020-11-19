Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz şehidinin babası koronavirüse yenik düştü
19.11.2020 16:07
Son dakika haber... Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen Niyazi Ergüven'in babası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit edilen Niyazi Ergüven'in babası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki İsmet Ergüven, Kovid-19 tedavisi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ergüven'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Türkoğlu Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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