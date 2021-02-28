Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta 54 kişiden 62 silah ele geçirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polisin bir aylık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 54 kişi 62 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri huzur uygulamalarında ve denetimlerinde son bir ay içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 9 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 17 kişi suçüstü, ikametinde aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 21 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 3 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 4 kişi yakalandı.

Toplamda 54 şahıstan, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 29 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 16 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 54 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi. - KAHRAMANMARAŞ