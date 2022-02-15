Üye Girişi
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

15.02.2022 14:10
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir apartmanın 7. katında yaşayan 23 yaşındaki Cennet Müslim'in evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Müslim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müslim'in epilepsi hastası ve 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Azerbaycan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement