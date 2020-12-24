Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti

24.12.2020 22:53
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Binboğa Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekle yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Cinpolat, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cinpolat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi Afşin Devlet Hastanesine, durumu ağır olan Müslüm ve oğlu Süleyman Cinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltıan alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Aralık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Acil servis hemşiresi "çalışma koşulları" gerekçe gösterilerek oğlunun velayetini kaybetti Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi         
22:28
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak         
21:51
Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı         
21:20
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi         
20:58
Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor         
19:33
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 23:03:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta akrabalar arasındaki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei