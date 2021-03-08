Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta alışverişe çıkan kadınlara jandarmadan "8 Mart" sürprizi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma personeli alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşen program kapsamında, Onikişubat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

Alışveriş merkezine gelen kadınlar ve mağazalardaki çalışan kadınlarla sohbet eden personel, kadınların gününü kutlayarak karanfil, toka ve çanta hediye etti.

Ayrıca, Kıbrıs Meydanı'nda da stant açan kadın jandarma personeli, günlerini kutladıkları kadınlara karanfil takdim ettikten sonra jandarmanın faaliyetlerini anlattı.

Öte yandan Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit korucu Fatih Güngör'ün annesi Fatma Güngör'ü ziyaret etti.

Jandarma personeli tarafından günün anlam ve önemi dolayısıyla karanfil ve bazı hediyeler takdim edilen şehit annesi, ziyaretlerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.