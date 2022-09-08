Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

08.09.2022 18:53
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ olay yerinde yaşamını yitirirken, ismi öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, 3 kişinin cansız bedeni ise savcı ve jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta 'arazi' kavgası: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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