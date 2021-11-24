Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın bağ evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bağ evine giden Sevtap Duran'a (48) ulaşamayan oğlu Çağlar S. (24) ikamete giderek kapıyı çaldı.
Açılmaması üzerine kapıyı zorlayarak içeri giren Çağlar S, annesini yerde hareketsiz şekilde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Sevtap Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Duran'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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