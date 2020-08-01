Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesindeki piknikçilerin yoğun bulunduğu Fırnız bölgesinde, iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle orman yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, dozer, teknik personel ve işçilerle müdahale edildi.

Jandarma ve polis ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da yangın riskine karşı tahliye edildi.

Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 08:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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