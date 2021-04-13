Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

13.04.2021 09:51
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı, bir şüpheli aranıyor.

Kahramanmaraş'ta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı, bir şüpheli aranıyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde gerçekleştirilen görüşmede N.A'nın, "ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı kişiler tarafından kendisine şantaj yapıldığı ve cinsel istismara uğradığı" iddiasında bulunduğu belirtildi.

İddia üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin tutuklandığı, bir zanlının ise arandığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın titizlik ve gizlilikle yürütüldüğü bildirildi.

Çocuk İzleme Merkezi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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