Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 zanlı tutuklandı, bir şüpheli aranıyor.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çocuk İzleme Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde gerçekleştirilen görüşmede N.A'nın, "ailesinin yanında bulunduğu sırada farklı kişiler tarafından kendisine şantaj yapıldığı ve cinsel istismara uğradığı" iddiasında bulunduğu belirtildi.

İddia üzerine yapılan araştırmalar sonucunda 4 şüphelinin tutuklandığı, bir zanlının ise arandığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın titizlik ve gizlilikle yürütüldüğü bildirildi.