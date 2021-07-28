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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta depo yangını - Son Dakika

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta depo yangını

28.07.2021 23:03
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta depo yangını, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.

Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan ahşap ve plastik ambalajlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki işyerlerine sıçramaması için güvenlik tedbirler alındı.Bir saat içerisinde kontrol altına alınan yangında depo kullanılmaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta depo yangını - Son Dakika


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