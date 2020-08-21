Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri, rastgele ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Araklı, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, yakınlarının Battalgazi Mahallesi'ndeki düğününe katılan Mesut Araklı (50), düğünevinin önüne bayrak asmak istedi.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:01

Kaynak: AA

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