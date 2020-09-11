FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri firari hükümlü olmak üzere 4 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri firari hükümlü olmak üzere 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı. Adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen öğretmenler M.H. ile M.T, eski komiser K.A. ile örgütle iltisaklı kurum çalışanı S.K. yakalandı. M.T. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Hükümlü ve şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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