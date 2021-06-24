Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Mustafa Yaprak'ın tedavisi ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde sürüyor.

Yaralanan sürücü Yaprak ile İbrahim Çullu (22), jandarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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