Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

05.05.2022 14:15
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

R.K. idaresindeki 46 AEF 541 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Zencirkaran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zencirkaran, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu 23 yaşındaki hurdacı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti Son dakika haber... Gaziantep'te bıçaklanan genç hayatını kaybetti Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Gaziantep, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:31:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement