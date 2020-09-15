Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Nadir A. idaresindeki 46 KN 112 plakalı hasta nakil ambulansı, Karacasu Mahallesi Karaziyaret kavşağında, Süleyman T'nin kullandığı 27 D 7787 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Nadir A. ile ambulanstaki Ayşe T, Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:39 - Kaynak: AA
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