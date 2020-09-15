Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, Nadir A. ile ambulanstaki Ayşe T, Mustafa K. ve Ali K. yaralandı.

Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hasta nakil ambulansı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta hasta nakil ambulansı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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