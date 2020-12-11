Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı
11.12.2020 16:51
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Derneği ve Türk Kızılay iş birliğinde ihtiyaç sahibi 70 çocuğa mont yardımında bulunuldu.
Kahramanmaraş'ta Koruyucu Aile Derneği ve Türk Kızılay iş birliğinde ihtiyaç sahibi 70 çocuğa mont yardımında bulunuldu.
Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde gerçekleştirilen yardım etkinliğine Türk Kızılay Gençlik Kolları ve Kahramanmaraş Korucuyu Aile Derneği üyeleri katılarak, mont dağıttı.
Koruyucu Aile Derneği Başkanı Hayati Dertli, açıklamasında, "Toplumdaki dezavantajlı çocuklarımıza mont dağıtarak farkındalığı artırdık. Bu güzel organizasyonda destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
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