Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarma engelli çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta jandarma engelli çocukları ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada engelli çocuklarla sohbet eden ekipler, çocuklara boyama kitabı, maske gibi çeşitli hediyeler dağıttı. Jandarma ekipleri ve çocuklar, beraber pasta kesti.

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