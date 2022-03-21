Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

21.03.2022 18:19
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi, Gürbüz Turak Caddesi'nde yaşayan Hasan Bulut (78) ve eşi Ayşe Bulut (82) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, Ayşe Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hasan Bulut ise ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşlı çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

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Kahramanmaraş, Hasan Bulut, Ayşe Bulut, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı - Son Dakika


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