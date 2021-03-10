Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ - Kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
10.03.2021 17:49
Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.
Şazibey Mahallesi'nde dün çıkan kavgada kardeşi Mehmet Adnan Etli'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, zanlı Y.A. ile Mehmet Adnan Etli'nin kardeş olduğu, Y. A'nın soyadını değiştirdiği ve kardeşiyle miras yüzünden husumetli oldukları öğrenildi.
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