Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Vali Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Bey Mahallesi'ndeki iş yerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşları, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun, denetimlerle, vatandaşlara koronavirüse karşı mücadelenin bitmediğini ve kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Amaçlarının vatandaşların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Normalde biliyorsunuz denetimlerimiz her gün var. Sadece dışarıya çıktığımız ve işletmeleri ziyaret ettiğimiz günlerde değil. Arkadaşlarımız, denetim ekiplerimiz rutin programlarını uyguluyorlar. Gördüğümüz kadarıyla esnaflarımız ve işletme sahiplerimiz tedbirlere uymaya çalışıyor. Malum hem Türkiye'de hem ilimizde vaka sayılarında bir artış söz konusu. Ben özellikle vatandaşlarımızdan bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen dediğimiz üçlü bir tedbirimiz var. Eğer bu tedbirlerimize uyulursa vaka sayılarının aşağıya doğru ivme kazanacağını düşünüyorum."

Öte yandan kent genelinde, AVM, semt pazarı, nikah salonları, kafe, gibi birçok ortamda denetim yapan ekipler, maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyardı.