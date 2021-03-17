Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta öğrencilere ayakkabı bağışı - Son Dakika

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta öğrencilere ayakkabı bağışı
17.03.2021 16:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Mağdur olan Aileleri Koruma Derneği'nce (ÇİMMAK-DER) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı bağışı yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Mağdur olan Aileleri Koruma Derneği'nce (ÇİMMAK-DER) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı bağışı yapıldı.
Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, yapılan protokol sonrası 147 ayakkabı teslim edildi.
Ayakkabıların ilçedeki okul müdürleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için yapılan bu yardımdan dolayı derneğe teşekkür ettiklerini belirtti.
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