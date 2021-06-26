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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta orman yangını

26.06.2021 00:29
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta orman yangını, System.String[]

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan iki orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çokran mevkisinde akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yenidemir Mahallesi'nde bulunan 2 hektarlık ormanlık alanda da akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen 5 arazöz, 2 su tankı, 3 itfaiye aracı ve 24 orman işçisinin müdahale ettiği yangının 1 saatte kontrol altına alındığı bildirildi.

Kahramanmaraş, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta orman yangını - Son Dakika


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