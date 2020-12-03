Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
03.12.2020 11:36
Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi polis 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.
(Halil Ulubey/İHA)
Son Dakika Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu