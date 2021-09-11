Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Hacı Mehmet G. idaresindeki 06 FP 8040 plakalı otomobil, Batı Çevre Yolu'nda Eshabil Genç yönetimindeki 01 ABR 080 plakalı motosiklete çarptı.
Sürücüyle motosikletteki Serdar Köse, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Genç ile Serdar Köse'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü - Son Dakika