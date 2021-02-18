Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı - Son Dakika

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı

18.02.2021 18:37
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gümrük kaçağı 111 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gümrük kaçağı 111 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede kaçak cep telefonu satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda toplam 111 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İş yeri sahipleri, M.Y, M,K, T.T, C.T, A.İ.Y. ve E.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ile "Elektronik Haberleşme Kanunu"na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Bu arada ekipler, gökyüzünde dengeleri değiştirecek "uydu" girişimine dikkati çekmek adına ele geçirilen cep telefonlarıyla "Uzay" yazdı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Hisarcık, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarıyla 'Uzay' yazdı - Son Dakika


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