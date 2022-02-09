Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Hacısahanlı Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Aramalarda 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkol ve 1 anason aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K (51) jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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