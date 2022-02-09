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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

09.02.2022 16:55
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Hacısahanlı Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

Aramalarda 4 litre etil alkol, 4 litre sahte alkol ve 1 anason aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K (51) jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Elbistan, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika


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