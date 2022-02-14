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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

14.02.2022 19:22
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, son 20 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 95 bin liralık sahte banknot ele geçirdi. Operasyonlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca, geçen yıl mayıs ayında düzenlenen operasyonda, "parada sahtecilik ve piyasaya sahte para sürme" suçundan tutuklanan bir sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla sakladığını itiraf ettiği sahte 300 bin dolar, 40 bin lira ve para basmada kullanılan aparatlar da polis ekiplerince ele geçirildi.

Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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