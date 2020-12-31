KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar "Gece Kartalları"na emanet - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar "Gece Kartalları"na emanet

31.12.2020 10:59

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geceleri boş kalan sokaklarda görev yapan "Gece Kartalları," halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük özveri gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geceleri boş kalan sokaklarda görev yapan "Gece Kartalları," halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük özveri gösteriyor.

"Gece Kartalları" ismiyle anılan çarşı ve mahalle bekçileri vatandaşın huzuru için geceleri gözlerini kırpmadan görevlerini icra ediyor.

Kentte görev yapan 321 bekçi, kışın zor şartlarına rağmen kendilerine emanet edilen bölgelerde en iyi şekilde görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Sorumluluk alanlarındaki esnaf ve vatandaşlarla sıkı iletişim içerisinde olan bekçiler, gece vaktinde meydana gelmesi muhtemel birçok olayın önlenmesinde aktif rol alarak dosta güven, kötü niyetli kişilere ise korku veriyor.

Yıl içerisinde kentte yaya devriye görevleri esnasında karşılaştıkları ve şüpheli gördükleri kişilere yönelik denetim gerçekleştiren bekçiler, 148 bin kişi için Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, çeşitli suçlardan aranan 910 kişinin yakalanmasını sağladı.

Bekçiler, gece geç saatlerde hırsızlık yapan 18, bıçakla yaralanma olayına karışan 8, uyuşturucu olaylarına karışan 21, diğer suçlara karışan 52 kişiyi de suçüstü yakaladı.

"Gece Kartalları" ayrıca, bu olaylarda üst kontrollerini yaptıkları şüphelilerin 27'sinin üzerinden ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kayıp şahısların bulunmasında da aktif rol oynayan bekçiler, yaptıkları kimlik kontrolleri ve denetimlerde kayıp olarak aranan 12'si çocuk 26 kayıp kişiyi buldu.

Bekçiler Kovid-19'la mücadelede de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vefa Sosyal Destek gruplarında görevlendirilen 24 bekçi vatandaşlara yardımcı oluyor.

"Büyük başarı sağlıyorlar"

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra çarşı ve mahalle bekçilerinin tekrar cadde ve sokaklarda görevlendirildiğini hatırlattı.

Bekçilerin çok önemli başarılara imza attığını ifade eden Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın riyasetinde çarşı ve mahalle bekçilerimizi, yaptığımız risk analizleri çerçevesinde, uygun görülen mahallelerde, caddelerde ve sokaklarda görevlendirdik. Suç ve suçlularla mücadelede çarşı ve mahalle bekçilerimiz olağanüstü bir özveriyle çok önemli başarılara imza attılar. Kentte mahalle ve sokaklar çok daha güvenli durumda. Bu uygulama vatandaşlarımızdan da tam destek aldı. Arkadaşlarımız sürekli olarak mahalle muhtarlarıyla iletişim içerisinde. İhtiyaç duyulan noktalara imkanlar ölçüsünde görevlendirme yapıyoruz. Çok başarılı çalışmalara imza attıklarını görüyoruz. Arkadaşlarımız genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında aktif bir görev üstlendiler. Özellikle hırsızlık ve narkotik konularında önleme ve yakalama noktasında büyük başarı sağlıyorlar. Onlar bizim Gece Kartallarımız."

Cebeloğlu, çarşı ve mahalle bekçilerinin genel kollukla birlikte mahallerin güven simgesi olduğunu sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar Gece Kartalları na emanet
KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar Gece Kartalları na emanet
KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar Gece Kartalları na emanet
KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar Gece Kartalları na emanet

Kahramanmaraş, Bekçi, Esnaf, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Sessiz sokaklar 'Gece Kartalları'na emanet - Son Dakika


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