Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı Üzümden elde edilen yöresel ürünlerin başında bastık ve sucuk elde ediliyor Kahramanmaraş'ta kışlık ürünler hazırlanıyor Kahramanmaraş'ta bağ bozumunun başlaması ile birlikte kış hazırlıklarına da hız verildi.

Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı

Üzümden elde edilen yöresel ürünlerin başında bastık ve sucuk elde ediliyor

Kahramanmaraş'ta kışlık ürünler hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bağ bozumunun başlaması ile birlikte kış hazırlıklarına da hız verildi. Köylüler, topladıkları üzümlerle uzun ve meşakkatli çalışma sonucu şıra, pekmez, bastık, cevizli sucuk ve samsa üretiyor.

Kahramanmaraş'ta kış mevsimin vazgeçilmez besin kaynaklarının üretimine başlandı. Kent genelinde 129 bin 677 dekarlık alanda üretimi yapılan üzümden bu yıl 68 bin ton rekolte bekleniyor. Toplanan üzüm salkımları, bağdaki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor. Dev kazanlara konulan üzüm suyu yakılan ateşlerde saatlerce kaynatılarak şıra haline getiriliyor. Bir defa kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulup tekrar kaynatılan şıra, bezlere serilerek güneşte kurutuluyor. Yapılan işlemle şıra, yörede bastık diye bilinen pekmez haline dönüştürülüyor.

Üretici Hatice Ermiş, "Bağ bozumu zamanı ve ceviz çırpım zamanı olunca ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Önce cevizleri çırpıp üzümlerimizi de topladıktan sonra cevizi ipe diziyoruz. Şıraları da çıktıktan sonra şerbet ve nişasta ile birleştirip cevizleri ürüne batırıp çıkardıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Bu üzümlerden bastık ve samsa elde ediyoruz. Bir nevi gıdalık ürün ortaya çıkıyor" dedi.

Bir başka üretici Ramazan Dolgun, "Zahmetli bir iş ancak sonu güzel oluyor. Tokluk hissi ve enerji veren ürünler hazırlıyoruz. Tamamen doğal ve vitamin kaynağı olarak satıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta 'Şıra' telaşı - Son Dakika

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