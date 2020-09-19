Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 23 metrelik su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya Mahallesi'ndeki kullanılmayan su kuyusuna kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla 23 metrelik kuyuya inerek kediyi çıkardı.
Kedi, süt ve su verildikten sonra bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:59 - Kaynak: AA
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