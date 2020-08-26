Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesinde ikamet eden Nermin Coşkun'dan yakınları yaklaşık 1 haftadır haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Yakınları tarafından çilingir yardımıyla evin kapısı açıldıktan sonra kadının evde hareketsiz halde yattığını gördüler.
Sağlık ekiplerince kontrol edilen Coşkun'un hayatını kaybettiği ve kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.