Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Kavlaklı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gelen sesler üzerine tabelaya bir kedinin sıkıştığını fark etti.
Jandarma personeli, itfaiye ekiplerinin desteğiyle tabelanın içerisini açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Ekiplerin su ve mama verdiği kedi daha sonra doğal ortamına salındı.
Kaynak: AA
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