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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

24.07.2021 09:04
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kavlaklı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gelen sesler üzerine tabelaya bir kedinin sıkıştığını fark etti.

Jandarma personeli, itfaiye ekiplerinin desteğiyle tabelanın içerisini açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin su ve mama verdiği kedi daha sonra doğal ortamına salındı.

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı - Son Dakika


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