Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarım makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tarım makinesine sıkışan çiftçi yaşamını yitirdi.

Eshabil Keçe (52), Kırsal Ördekdede Mahallesi'ndeki buğday tarlasında içine sıkışan malzemeyi tornavidayla çıkartmak istediği sırada gübre serpme makinesi çalıştı.

Kıyafetini mekanizmaya kaptıran Keçe, tarım makinesine sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Keçe, sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Keçe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.