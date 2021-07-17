Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangında hasar tespiti sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde bir tekstil fabrikasında dün akşam çıkan yangında meydana gelen zarar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aralarında tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının da bulunduğu 5 tesise sıçrayan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangının ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yangında zarar gören malzemeler, iş makineleriyle başka alanlara taşınıyor.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor.