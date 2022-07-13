Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

13.07.2022 11:01
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza araç çarpması sonucu anne hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne kıza araç çarpması sonucu anne hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çobanbeyli Mahallesi'nde saat 22.50 sularında gerçekleşti. M.T.A. (21) idaresindeki 46 D 2575 plakalı araç seyir halindeyken yoldan karşıya geçmeye çalışan Demet Doğan (27) ile kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı. Kazada anne Demet Doğan kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Şerife Doğan ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Şerife Doğan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çobanbeyli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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