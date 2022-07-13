Edinilen bilgiye göre kaza, Çobanbeyli Mahallesi'nde saat 22.50 sularında gerçekleşti. M.T.A. (21) idaresindeki 46 D 2575 plakalı araç seyir halindeyken yoldan karşıya geçmeye çalışan Demet Doğan (27) ile kızı Şerife Doğan'a (8) çarptı. Kazada anne Demet Doğan kaldırıldığı Afşin Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Şerife Doğan ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Şerife Doğan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çobanbeyli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.