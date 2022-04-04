Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

04.04.2022 01:17
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. 46 ABU plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu park halindeki 33 ZE 001 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otomobiller yol dışı edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

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Kahramanmaraş, Otomobil, Gazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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