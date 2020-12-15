Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

15.12.2020 13:50
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Pazarcık karayolunun 21. kilometresinde M.B.'nin (38) kullandığı 46 ACT 468 plakalı minibüs, Pazarcık istikametine doğru seyir halindeyken Seyrantepe mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı.

Kazada minibüs sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan S.B. (39), Y.K. (35), T.B. (13), E.B. (11) ve D.B. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş, Seyrantepe, Pazarcık, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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