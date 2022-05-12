Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

12.05.2022 16:49
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş şehir merkezi girişinde durdurulan S.A.'nın kullandığı otomobilde ve ikametinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranması bulunan S.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Elbistan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Elbistan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement