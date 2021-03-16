Aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 31 kök kenevir, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun

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