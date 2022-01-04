Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A, M.K. ve M.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika