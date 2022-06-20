Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20.06.2022 16:51
Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A, F.K. ve M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Zanlıların üzerlerinde ve ortak kullandıkları adreste yapılan aramada ise satışa hazır vaziyette bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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