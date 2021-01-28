Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Tombak Mahallesi'nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 6 dolu kartuş, 2 kasatura ele geçirildi. Araçtaki O.K'nin (34) üst aramasında da bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ekipler olayla ilgili araçtaki O.K, C.K. (24) ve O.G'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de toplam 10 bin 407 lira ceza kesildi.