Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesinde D.S'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile para ele geçirdi.

2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen D.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.