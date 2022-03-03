Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

03.03.2022 15:07
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesinde D.S'nin ikametinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ile para ele geçirdi.

2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen D.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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