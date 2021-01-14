Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta yangın çıkan cami kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan Mahmutbey Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Ağır hasar gören camideki Kur'an-ı Kerim'in yanmaması dikkati çekti.
Kaynak: AA
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