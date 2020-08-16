Son dakika haber! Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya 2 tutuklama - Son Dakika

Öte yandan, olaydan sonra Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bekir A. ile Sefa Ş'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği idda edilen Emre D. ile Rahime B.E. kent merkezinde gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bekir A. ile Sefa Ş'nin bulunduğu otomobilin Köprübaşı Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 23:29

Kaynak: AA

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